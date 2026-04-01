സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിന് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം; അറസ്റ്റ് നടപടികൾക്കിടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു
Apr 1, 2026, 08:02 IST
കൊച്ചി: യുവനടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രമുഖ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത്. അറസ്റ്റ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കിടെ രക്തസമ്മർദ്ദം (Blood Pressure) അസാധാരണമായി ഉയരുകയും ഇസിജിയിൽ (ECG) വ്യതിയാനം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അറസ്റ്റ്: കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ സിനിമാ സെറ്റിൽ വെച്ച് കാരവാനിൽ കയറി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന യുവനടിയുടെ പരാതിയിലാണ് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് രഞ്ജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
- നാടകീയ നീക്കം: ഇടുക്കി എസ്പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തൊടുപുഴയിൽ വെച്ച് കാർ തടഞ്ഞാണ് പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടിയത്.
- ആരോഗ്യനില: രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഹൃദയരോഗ വിദഗ്ധരും ന്യൂറോ വിഭാഗം ഡോക്ടർമാരും അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിച്ചു. സിടി സ്കാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയായ ശേഷമേ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വിട്ടയക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകൂ.
- നിയമനടപടി: ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS) പ്രകാരമുള്ള അതീവ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകളാണ് രഞ്ജിത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രമുഖരായ സോഹൻ സീനുലാൽ, എൻ.എം. ബാദുഷ തുടങ്ങിയവർ ആശുപത്രിയിലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചു. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായാൽ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ നീക്കം.