അമ്മയിലെ തർക്കം: മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് അൻസിബ; പരാതികൾ തള്ളുന്നതിൽ ഗൂഢാലോചന
കൊച്ചി: മലയാള ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളുടെ സംഘടനയായ 'അമ്മ'യ്ക്കുള്ളിലെ (AMMA) ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾ പുതിയ തലത്തിലേക്ക്. സംഘടനയിലെ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികളിലും വിവാദങ്ങളിലും സൂപ്പർ താരങ്ങളായ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും തങ്ങളുടെ നിലപാട് പരസ്യമായി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് നടി അൻസിബ ഹസൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. താൻ നൽകുന്ന പോലീസ് പരാതികൾ തള്ളുന്നതിന് പിന്നിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അൻസിബ ആരോപിച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോടായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
താരങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേരിട്ട് പറയട്ടെ: താൻ 'അമ്മ'യുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിയരുതെന്ന് മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന ശ്വേതാ മേനോന്റെ അവകാശവാദത്തെ അൻസിബ തള്ളി. സൂപ്പർ താരങ്ങൾ പിന്തുണ നൽകിയെന്നത് ശ്വേതയുടെ വാക്കുകളിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് അവർ നേരിട്ട് വന്ന് വ്യക്തമാക്കട്ടെയെന്നും അൻസിബ വെല്ലുവിളിച്ചു. അവരുടെ നിലപാടുകൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പരാതികൾ തള്ളുന്നതിൽ ഗൂഢാലോചന: താൻ പോലീസിൽ നൽകുന്ന പരാതികൾ തള്ളിക്കളയാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. കോടതി ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും തനിക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നത്.
പവർ ഗ്രൂപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തൽ: സിനിമയിലെ 'പവർ ഗ്രൂപ്പിനെ' കുറിച്ച് ശ്വേതാ മേനോൻ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും അൻസിബ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
താൻ നൽകുന്ന പോലീസ് പരാതികൾ തള്ളുന്നതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. കോടതിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നിലവിൽ നീതി ലഭിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നാണ് കരുതുന്നത്."
— അൻസിബ ഹസൻ
പശ്ചാത്തലം:
താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും ഭാരവാഹികൾക്കിടയിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും രൂക്ഷമായതിനെത്തുടർന്ന് കടുത്ത ഭിന്നതയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. നടൻ ടിനി ടോമിനെതിരെയും സംഘടനയിലെ മറ്റ് ചില ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെയും അൻസിബ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വനിതാ അംഗങ്ങൾ ഗുരുതരമായ വ്യക്തിഹത്യ, വർഗീയ പരാമർശ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരസ്യമായത്.