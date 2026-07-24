തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണോ ശ്വേത തുടരണമോ? 'അമ്മ'യിൽ പടയൊരുക്കം ശക്തം
കൊച്ചി: മലയാള താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യിൽ (Association of Malayalam Movie Artists) നേതൃത്വത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളും വിഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നു. പ്രസിഡന്റ് ശ്വേത മേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി തുടരണമോ അതോ പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കണമോ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ പടയൊരുക്കം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
നേരത്തെ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ഉയർന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്ന് ഭരണസമിതി രാജിവെച്ചതായും അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നതായും വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നെങ്കിലും, ശ്വേതാ മേനോൻ ഔദ്യോഗികമായി രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ. ഭരണസമിതി ഔദ്യോഗികമായി പിരിഞ്ഞുപോയിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, അനുഭവക്കുറവ് മൂലം വന്ന വീഴ്ചകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും daily affairs തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി ശ്വേത അംഗങ്ങൾക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ശ്വേതയുടെ ഈ നിലപാടിനോട് സംഘടനയിലെ ഒരു വിഭാഗം അംഗങ്ങൾക്ക് കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ട്. 'പെൺമക്കൾ' എന്ന വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിലടക്കം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിപ്രായരൂപീകരണത്തിന് ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹേമാ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണവിധേയരായവർ സംഘടന പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ച് നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് ശ്വേത. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ യോഗങ്ങളും ചർച്ചകളും നടക്കുന്നതോടെ 'അമ്മ'യിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കം കൂടുതൽ നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് സൂചന.