വ്യാജപ്രചരണങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത്; ഗുരുവായൂരിൽ തീവ്രവാദി സാന്നിധ്യമെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി ഡിജിപി

By  Metro Desk Apr 29, 2026, 09:30 IST
DGP Guruvayoor

പ്രശസ്ത തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ ഗുരുവായൂരിൽ തീവ്രവാദി സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ ചില ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വ്യാജമാണെന്ന് കേരള പോലീസ് മേധാവി (ഡിജിപി) രവാഡ എ ചന്ദ്രശേഖർ. ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഡിജിപി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: ഏപ്രിൽ 22-ന് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് കണ്ടെത്തിയ കാശ്മീർ സ്വദേശിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിശദമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഇയാളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് ഇയാൾക്ക് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി.

ഇയാളുടെ കുടുംബവുമായും കാശ്മീരിലെ പ്രാദേശിക പോലീസുമായും ബന്ധപ്പെട്ടതായും ഇയാൾക്ക് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതായും ഡിജിപി അറിയിച്ചു.

നിലവിൽ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഇയാളെ കാശ്മീർ പോലീസിന് കൈമാറും. ഗുരുവായൂരിൽ തീവ്രവാദികൾ എത്തിയെന്ന തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഡിജിപിയുടെ ഈ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം.

മാധ്യമങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണം

സെൻസിറ്റീവ് ആയ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനോ പങ്കുവെക്കുന്നതിനോ മുൻപ് പോലീസ് അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഡിജിപി മാധ്യമങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എല്ലാ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

ഗുരുവായൂരിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ

ഭക്തരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സുഗമമായ ദർശനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനുമായി ഗുരുവായൂരിൽ 24 മണിക്കൂറും ശക്തമായ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡിജിപി ഉറപ്പുനൽകി. ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഡിജിപി ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. തൃശൂർ റേഞ്ച് ഡിഐജി ടി നാരായണൻ, സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ നകുൽ ആദിത്യ എന്നിവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

