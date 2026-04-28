രേഖകളില്ലാത്തതിനാൽ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കരുത്; സ്കൂളുകൾക്ക് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിർദേശം
Apr 28, 2026, 10:20 IST
തിരുവനന്തപുരം: പുതിയ അധ്യായന വര്ഷം പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില് ചേരാനെത്തുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് രേഖകളില്ലെങ്കിലും പ്രവേശനം തടയില്ലെന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. ജനന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആധാര് എന്നിവയില്ലെങ്കിലും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടേയും പ്രവാസികളുടേയും കുട്ടികള്ക്ക് പ്രവേശനം നല്കണമെന്നു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്കൂളുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.
മേയ് 2 മുതൽ സംസ്ഥാന സിലബസുള്ള സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് അടക്കമുള്ള സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കും. രേഖകളില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അവ ലഭിക്കുംവരെ താത്കാലികപ്രവേശനം എന്ന നിലയിലാവും നടപടി. സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയും നടത്തരുതെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.