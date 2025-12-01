ആ കട്ടിൽ കണ്ട് പനിക്കേണ്ട; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനോട് രാജി ആവശ്യപ്പെടില്ലെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്

By MJ DeskDec 1, 2025, 14:49 IST
sunny joseph

പീഡനക്കേസ് പ്രതിയായ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനോട് രാജി ആവശ്യപ്പെടില്ലെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ്. അങ്ങനെയൊരു കീഴ് വഴക്കമില്ല. ആ കട്ടിൽ കണ്ട് പനിക്കേണ്ടെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു

എംവി ഗോവിന്ദന് താനാണ് രാഹുലിനെ ഒളിപ്പിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ ഞാനും തിരയാൻ വരാം. രാഹുലിനോട് രാജി ആവശ്യപ്പെടുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് മുകേഷിനോട് സിപിഎം ആദ്യം രാജി ആവശ്യപ്പെടട്ടെ എന്നായിരുന്നു സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പരാതി

രാഹുലിനെതിരെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു പരാതിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ. രാഹുലിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു
 

