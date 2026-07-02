​‘അമ്മ’യിൽ വീണ്ടും നാടകീയ പ്രതിസന്ധി; പ്രഖ്യാപനം മാത്രം, പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും അംഗത്വവും ശ്വേത മേനോൻ രാജിവെച്ചില്ല; അഡ്ഹോക് സമിതിയുടെ നിയമസാധുത ചോദ്യം ചെയ്ത് ഒരു വിഭാഗം

By  Metro Desk Jul 2, 2026, 17:53 IST
അമ്മ ശ്വേത

കൊച്ചി: താരസംഘടനയായ ‘അമ്മ’യിൽ (AMMA) വീണ്ടും കടുത്ത നേതൃപ്രതിസന്ധിയും നാടകീയ നീക്കങ്ങളും. ജൂൺ 21-ന് നടന്ന വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിലെ രൂക്ഷമായ തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും സംഘടനയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വവും താൻ രാജിവെക്കുകയാണെന്ന് നടി ശ്വേത മേനോൻ വൈകാരികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ശ്വേത മേനോൻ അടക്കമുള്ള ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ബൈലോ പ്രകാരമുള്ള ഔദ്യോഗിക രാജി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാത്തതാണ് സംഘടനയെ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

​ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ ഉയർന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിനും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങൾക്കും പിന്നാലെയാണ് ശ്വേത മേനോനും മറ്റ് 17 ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും പദവി ഒഴിയുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. "ആരുടെയും പാവയാകാൻ താനില്ല" എന്ന് തുറന്നടിച്ചായിരുന്നു ശ്വേതയുടെ വേദിവിട്ടിറങ്ങൽ. എന്നാൽ, ഈ കൂട്ടരാജി പ്രഖ്യാപനം വെറും വൈകാരിക പ്രതികരണം മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയ ഔദ്യോഗിക രാജിക്കത്തുകൾ ഇതുവരെ സംഘടനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് വിവരം.

​നിലവിലെ ഭരണസമിതി നിയമപരമായി സ്ഥാനമൊഴിയാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റിയുടെ നിലനിൽപും ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. രമേഷ് പിഷാരടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒമ്പതംഗ അഡ്ഹോക് സമിതി രൂപീകരിച്ചത് സംഘടനയുടെ ബൈലോയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു വിഭാഗം അംഗങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗികമായി രാജി സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ നിയമപരമായി ഇപ്പോഴും ശ്വേത മേനോൻ തന്നെയാണ് സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം.

​അതേസമയം, നിലവിലെ അടിയന്തര സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി കൊച്ചിയിലെ 'അമ്മ' ഓഫീസിൽ രമേഷ് പിഷാരടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി അടിയന്തര യോഗം ചേരുകയാണ്. മുൻ ഭരണസമിതിയിലെ ചില പ്രമുഖരും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. വരും ദിവസങ്ങളിൽ താരസംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ വലിയ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കും വിഭാഗീയതയ്ക്കും ഈ വിഷയം വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് സിനിമാ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ.

Tags

Share this story

Featured

You may like