മദ്യനികുതി ഇളവിനെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ തെരുവിൽ; തലസ്ഥാനത്ത് വൻ സംഘർഷം: പൊലീസ് ലാത്തിചാർജ്

By  Metro Desk Updated: Jun 24, 2026, 13:00 IST
DYFI

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതി ഇളവ് നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ (DYFI) സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക്. സർക്കാരിന്റെ മദ്യനയത്തിനെതിരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ വൻ സംഘർഷം. പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊലീസ് ലാത്തിചാർജ് നടത്തി.

​സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ ഉത്പാദനവും വിപണനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നികുതി ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് പരസ്യമായ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെച്ചത്. ഈ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തലസ്ഥാനത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചാണ് അക്രമാസക്തമായത്. പൊലീസ് സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡുകൾ തകർക്കാൻ സമരക്കാർ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് രംഗം വഷളായത്.

​പ്രവർത്തകരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊലീസ് ആദ്യം ജലപീരങ്കിയും തുടർന്ന് ലാത്തിചാർജും പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ലാത്തിചാർജിൽ നിരവധി ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ തീരുമാനം.

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