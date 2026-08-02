ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇഡി
കൊച്ചി: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ശക്തമായി എതിർത്ത് ഇഡി. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രതികൾ ആയുധങ്ങളുമായി ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഇഷ്ടിക, കല്ലുകൾ, മരത്തടികൾ, ഇരുമ്പ് ദണ്ഡുകൾ തുടങ്ങിയ അപകടകരമായ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണമെന്ന് ഇഡി കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വാഹന ഡ്രൈവറുടെയും ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിലാണ് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്.
ഗുരുതര ആരോപണം: വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നത് അന്വേഷണത്തെയും സമൂഹത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഇഡി വാദിച്ചു.
ആസൂത്രിത ആക്രമണം: പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകോപനമല്ലെന്നും, മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ആയുധങ്ങളുമായെത്തി നടത്തിയ ആക്രമണമാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഹൈക്കോടതി നിലപാട്: കേസിൽ കീഴ്ക്കോടതികൾ നേരത്തെ ജാമ്യം തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ അഭിഭാഷകരെ അണിനിരത്തിയാണ് ഇഡി ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർക്കുന്നത്.
ആക്രമണത്തിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് വൻതോതിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേസിൽ കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കാനായി ഹൈക്കോടതി ഹർജി മാറ്റിവെച്ചു.