ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇഡി

By  Metro Desk Aug 2, 2026, 12:49 IST
House Raid

കൊച്ചി: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ശക്തമായി എതിർത്ത് ഇഡി. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രതികൾ ആയുധങ്ങളുമായി ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

​ഇഷ്ടിക, കല്ലുകൾ, മരത്തടികൾ, ഇരുമ്പ് ദണ്ഡുകൾ തുടങ്ങിയ അപകടകരമായ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണമെന്ന് ഇഡി കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വാഹന ഡ്രൈവറുടെയും ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിലാണ് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്.

ഗുരുതര ആരോപണം: വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നത് അന്വേഷണത്തെയും സമൂഹത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഇഡി വാദിച്ചു.

ആസൂത്രിത ആക്രമണം: പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകോപനമല്ലെന്നും, മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ആയുധങ്ങളുമായെത്തി നടത്തിയ ആക്രമണമാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

ഹൈക്കോടതി നിലപാട്: കേസിൽ കീഴ്ക്കോടതികൾ നേരത്തെ ജാമ്യം തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ അഭിഭാഷകരെ അണിനിരത്തിയാണ് ഇഡി ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർക്കുന്നത്.

​ആക്രമണത്തിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് വൻതോതിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേസിൽ കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കാനായി ഹൈക്കോടതി ഹർജി മാറ്റിവെച്ചു. 

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