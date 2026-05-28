ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു
തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡിനെത്തിയ ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയ കേസിലെ പ്രതികൾ റിമാൻഡിൽ. കേസിൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അഞ്ച് പ്രതികളെ 14 ദിവസത്തേയ്ക്കാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ് നടപടി. കേസിലെ മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികളെ പിന്നീട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
ഇ ഡി ഉദ്യോസ്ഥര്ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തിൽ ഇതുവരെ എട്ട് പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. അഞ്ച് പേർ ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.. മൂന്ന് പേരെയാണ് ഇന്നാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ശ്രീജിത്ത്, ഷാഹിന്, മനോജ്, നിതിന് രാജ്, ജീവന്, കിരണ്, അനില് കുമാര്, അമല് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. കിരണ്, അനില്കുമാര് എന്നിവരെ വീട്ടില് കയറിയാണ് രാവിലെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.. മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടെത്താന് പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊര്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൂന് കൗണ്സിലര്മാരുടെ വീടുകളില് ഉള്പ്പടെയാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്. ഐ പി ബിനു, ആറ്റുകാല് ഉണ്ണി എന്നിവരെ ഉള്പ്പെടെയാണ് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര് സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് നേരെ ഐ പി ബിനു ചീമുട്ട എറിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അതേസമയം കേസില് 15 പേരെയാണ് പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
റെയ്ഡിനെത്തിയ ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തില് ഡിജിപി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖര് അഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയിരുന്നു. സിപിഐഎം കലാപശ്രമം നടത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കലാപം ഒഴിവാക്കാനായത് പൊലീസ് സംയമനം പാലിച്ചതോടെയാണെന്നും കലാപം ഒഴിവാക്കാനാണ് പാര്ട്ടി ഓഫീസില് കയറാതിരുന്നതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തില് ഡിജിപി ഉള്പ്പടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഡിജിപിയെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വിളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.. ഇന്റലിജന്സ് ADGPയും കൂടിക്കാഴ്ചയില് പങ്കെടുത്തു. പൊലീസ് മേധാവി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖര്, ഇന്റലിജന്സ് മേധാവി പി വിജയന്, പൊലീസ് ഉപദേഷ്ടാവ് എന്നിവരാണ് ചര്ച്ചയില് പങ്കെടുത്തത്.