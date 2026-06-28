ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ഒമ്പതാം പ്രതിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരും ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്; പ്രോസിക്യൂട്ടർക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം
തിരുവനന്തപുരം: മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വസതിയിൽ റെയ്ഡിനെത്തിയ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അസാധാരണ നീക്കങ്ങളുമായി ഇഡിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും (പൊലീസ്). കേസിലെ ഒമ്പതാം പ്രതിയായ സി.പി.എം പ്രവർത്തകൻ ഹരീഷ് കുമാറിന് തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതി അനുവദിച്ച ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രതിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ പൊലീസും നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.
കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ 25 പ്രതികളിൽ ആദ്യമായാണ് ഒമ്പതാം പ്രതിയായ ഹരീഷ് കുമാറിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കിയത് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ വീഴ്ചയാണെന്നാണ് പൊലീസിന്റെയും ഇഡിയുടെയും ആരോപണം.
പൊലീസും പ്രോസിക്യൂട്ടറും തമ്മിൽ ഭിന്നത
അന്വേഷണസംഘം നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന് വിരുദ്ധമായാണ് കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ നിലപാടെടുത്തതെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് ആരോപിക്കുന്നു. ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക തെളിവുകൾ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ജാമ്യം നൽകരുതെന്നുമാണ് അന്വേഷണസംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ, പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.
പ്രോസിക്യൂട്ടർ കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതായും പ്രതിയെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും കാണിച്ച് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് (എസ്പിസി) പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് കാര്യക്ഷമമായി നടത്താൻ പ്രത്യേക പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ (Special Public Prosecutor) നിയമിക്കണമെന്നും പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഇഡി
പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകിയ കീഴ്ക്കോടതി ഉത്തരവ് പൊതുതാത്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിയാണിത്.
ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട്.
പ്രതി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് സമാനമായ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മറ്റ് പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാകാനും കാരണമാകും.
തുടരന്വേഷണം സജീവമായ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് കേസിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഇഡിയുടെ വാദം. ഇഡി നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഉടൻ പരിഗണിക്കും. അതിനിടെ, കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.