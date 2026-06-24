ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ഒമ്പതാം പ്രതി ഹരീഷിന് ജാമ്യം; കേസിലെ ആദ്യ ജാമ്യവിധി

By  Metro Desk Jun 24, 2026, 19:54 IST
House Raid

തിരുവനന്തപുരം: ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഒരു സിപിഎം പ്രവർത്തകന് ജാമ്യം. ഒമ്പതാം പ്രതി ഹരീഷിനാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. കേസിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത്. പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതിനെ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ എതിർത്തില്ല.

അന്വേഷണവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കണമെന്നും, സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ മറ്റ് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷകൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം റെയ്ഡിനെത്തിയ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒമ്പതാം പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതി പാളയം സന്തോഷിനായി പൊലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കി. സന്തോഷ് വിദേശത്തേക്ക് കടന്നതായാണ് വിവരം. പിണറായി വിജയന്റെ തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലുള്ള വസതിയിൽ റെയ്ഡ് നടത്താനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് സിപിഎം, ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് ആക്രമിച്ചത്. ഇതിനുപുറമെ ഇഡി വാഹനം തടയുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് സിപിഎം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ വധശ്രമക്കുറ്റം അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

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