ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: സിപിഎം-ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് ജാമ്യമില്ല; ഹർജി കോടതി തള്ളി
തിരുവനന്തപുരം: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയും വസതിയിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി മടങ്ങിയ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ സിപിഎം, ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.
കേസിൽ ആദ്യം അറസ്റ്റിലായ നിതിൻ, മനോജ്, ജീവൻ, ഷഹിൻ, ശ്രീജിത്ത് എന്നീ അഞ്ച് പ്രധാന പ്രതികളുടെ ജാമ്യഹർജിയാണ് കോടതി നിരസിച്ചത്. ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തി ആക്രമിച്ചതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇവരാണെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തൽ.
പ്രതികളുടെ വാദങ്ങൾ കോടതി തള്ളി
തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വധശ്രമക്കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ചെറിയ പരിക്കുകൾ മാത്രമാണുള്ളതെന്നും പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. കൂടാതെ, ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം സ്വകാര്യ ടാക്സി ആയതിനാൽ അത് പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ലെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം കോടതി തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ ഏജൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ പൊതുമുതലായി തന്നെ കണക്കാക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രൊസിക്യൂഷൻ നിലപാട്
പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നതിനെ പ്രൊസിക്യൂഷൻ ശക്തമായി എതിർത്തു. പ്രതികൾ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണെന്നും, ഇഷ്ടിക, കല്ല്, കമ്പുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതികൾക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നും സമാനമായ അക്രമങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രൊസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി രണ്ട് എഫ്.ഐ.ആറുകളാണ് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ ഇതുവരെ ഇരുപതോളം പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.