വീണയ്ക്ക് ഇന്ന് നിര്ണായം, വിശദമായ ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കി ഇഡി
കൊച്ചി: സിഎംആര്എല്-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസില് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിണ ടി ഇന്ന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മുന്നില് ഹാജരാകും. രാവിലെ പത്തരയോടെ കൊച്ചി ഓഫീസില് ഹാജരാകാനാണ് വീണക്ക് നിര്ദേശം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. സിഎംആര്എല്ലുമായി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ഉള്പ്പടെ ഇഡി ചോദിച്ചറിയും. വിശദമായ ചോദ്യാവലിയാണ് ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി തയ്യറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സേവനം നല്കാതെയാണ് സിഎംആര്എല്ലില് നിന്ന് 2.78 കോടി കൈപ്പറ്റിയതെന്ന കണ്ടെത്തലില് വീണയുടെ മറുപടി എന്തെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ചോദിച്ചറിയും. കൈപ്പറ്റിയ പണം വിനിയോഗിച്ചതെങ്ങനെ?, സ്വത്തുക്കള് വാങ്ങിയോ?, നിക്ഷേപങ്ങള് നടത്തിയോ?, എംപവര് ഇന്ത്യ സ്ഥാപനത്തില് നിന്നും 50 ലക്ഷം വായ്പ എടുത്തത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ്?, എത്ര തുക തിരിച്ചടച്ചു? ഈ പണം എന്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു?, ആദ്യതവണ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയിട്ടും വീണ്ടും വായ്പ അനുവദിക്കാന് ഉണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ്?, ഇല്ലാത്ത സേവനത്തിന് വന് തുക കൈപ്പറ്റിയെന്ന എസ്എഫ്ഐഒ കണ്ടെത്തലിലെ പ്രതികരണം, വന് തുക ലഭിക്കാന് സിഎംആര്എല്ലുമായുള്ള ബന്ധം, മരവിപ്പിച്ച എച്ചിഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് പുറമേ എത്ര അക്കൗണ്ടുകള് ഉണ്ട്, അബുദാബിയില് ഉണ്ടായിരുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി ഇടപാടുകള് നടന്നിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില് ഇ ഡി വീണയില് നിന്ന് വിശദീകരണം തേടും. സിഎംആര്എല് ഉദ്യോഗസ്ഥര് മുന്പ് നല്കിയ മൊഴികള് അടിസ്ഥാനമാക്കിയും ചോദ്യം ചെയ്യാന് ഇ ഡി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.