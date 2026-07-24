പിണറായിയുടെ വീട്ടിലെ ഇഡി റെയ്ഡ്: സിപിഎം പ്രവർത്തകർ തകർത്ത ടാക്സിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്

By  Metro Desk Jul 24, 2026, 18:53 IST
House Raid

തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) റെയ്ഡിനിടെ സിപിഎം പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന ടാക്സി വാഹനത്തിന് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി. വാഹനം തകർന്നതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മുഴുവൻ നഷ്ടപരിഹാരത്തുകയും ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡ്രൈവർക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

​തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ വാഹനമാണ് റെയ്ഡിനെത്തിയ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സഞ്ചരിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങുന്നതിനിടെ സ്ഥലത്തു തടിച്ചുകൂടിയ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ വാഹനത്തിനു നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചില്ലുകൾ തല്ലിത്തകർക്കുകയുമായിരുന്നു.

​തുടർന്ന് ഉപജീവനമാർഗ്ഗം തടസ്സപ്പെട്ട ടാക്സി ഉടമയ്ക്ക് ആശ്വാസമേകാനാണ് ഇഡി അധികൃതർ ഇടപെട്ട് തുക പൂർണ്ണമായി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്രമം നടത്തിയ നിരവധി സിപിഎം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് എടുക്കുകയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 

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