'അമ്മ'യെ കൂട്ടിയിണക്കാൻ ഇടവേള ബാബു തന്നെ വേണം; പിഷാരടി പ്രസിഡന്റാകണം: ജനറൽ ബോഡിയിൽ ആവശ്യവുമായി ദേവൻ
കൊച്ചി: താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യുടെ (AMMA) പ്രത്യേക ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ നാടകീയ ആവശ്യങ്ങളുമായി നടൻ ദേവൻ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി സംഘടന നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബു തന്നെ വീണ്ടും നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് ദേവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഘടനയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചയസമ്പത്ത് അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് ദേവന്റെ പക്ഷം.
ഇതിനുപുറമേ, സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് യുവതലമുറയുടെ പ്രതിനിധിയായി നടനും സംവിധായകനുമായ രമേശ് പിഷാരടി വരണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ദേവൻ യോഗത്തിൽ മുന്നോട്ടുവെച്ചു.
ദേവന്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ:
"സംഘടന ഇപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പരിചയസമ്പത്തും പുതിയ ഊർജ്ജവും ഒരുപോലെ ആവശ്യമാണ്. അതിനാണ് ഈ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്," ദേവൻ യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ കൂട്ടരാജിക്ക് ശേഷം സംഘടനയുടെ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചിയിൽ ചേർന്ന സുപ്രധാന ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിലാണ് സിനിമാ ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം ചർച്ചയിലാക്കുന്ന ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. ദേവന്റെ ഈ ആവശ്യങ്ങളോട് മറ്റ് അംഗങ്ങൾ എങ്ങനെയPath പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമാ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ഇടവേള ബാബുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ്: സംഘടനയെ കൃത്യമായി കൂട്ടിയിണക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടവേള ബാബുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ.
യുവനേതൃത്വം: മാറുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ച് സംഘടനയെ നയിക്കാൻ രമേശ് പിഷാരടിയെപ്പോലെയുള്ള ജനപ്രിയനായ ഒരു യുവതാരം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരണം.