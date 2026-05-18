സത്യപ്രതിജ്ഞ ആഹ്ലാദ പരിപാടിക്കിടെ കണ്ണൂരില്‍ പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് എട്ടുവയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം; മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിക്ക്

By  Metro Desk May 18, 2026, 17:35 IST
കണ്ണൂര്‍: പുതിയ മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ആഹ്ലാദ പരിപാടികൾക്കിടെ എട്ട് വയസുകാരൻ സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചു

അഴീക്കോട് പുന്നക്കപ്പാറയിലെ കോൺ​ഗ്രസ് ഓഫീസിന് സമീപം ഇന്ന് രാവലെയാണ് സംഭവം. അമാനും സുഹൃത്തുക്കളും ഇവിടെനിന്ന് പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു.

കഴുത്തിനേറ്റ പരിക്കാണ് മരണകാരണം. കണ്ണൂരിലുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് നിസാരമായി പരിക്കേറ്റു.

