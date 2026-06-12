തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇളകിവീണ പാറയ്ക്കടിയിൽ കുടുങ്ങി വയോധിക; കനത്ത മഴയിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനം വിജയം: വീട്ടമ്മയെ പുറത്തെടുത്തു
തിരുവനന്തപുരം: പാറശ്ശാലയിൽ ജനങ്ങളെ മുനമ്പിൽ നിർത്തിയ വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്നും അദ്ഭുതകരമായ രക്ഷപെടൽ. വീട്ടുപറമ്പിലെ ഇളകിവീണ കൂറ്റൻ പാറയ്ക്കടിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ അമ്പതുവയസ്സുകാരിയെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കഠിനശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ഫയർഫോഴ്സും പൊലീസും ചേർന്ന് രക്ഷപെടുത്തി. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനിയായ രാജകുമാരി (50) എന്ന വീട്ടമ്മയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഇവരെ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
അപകടം പുലർച്ചെ; രക്ഷപെടാൻ ഓടുന്നതിനിടെ ദുരന്തം
ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ചരമണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. കനത്ത മഴ പെയ്യുന്നതിനിടെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വീടിന് പുറത്തുള്ള ശുചിമുറിയിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു രാജകുമാരി. ഈ സമയത്താണ് വീടിന് മുകൾഭാഗത്തുനിന്നും കൂറ്റൻ പാറക്കല്ല് പെട്ടെന്ന് അടർന്നു വീണത്. അപകടം കണ്ട് രാജകുമാരി ഓടി രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, വീണ പാറക്കല്ലുകൾക്കിടയിൽ അരയ്ക്ക് താഴോട്ട് കുടുങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു.
കനത്ത മഴയെ പ്രതിരോധിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം
തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഫയർഫോഴ്സും പൊലീസും പ്രദേശവാസികളും ഉടനടി സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴ പെയ്യുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തിയത്. വൻ പാറക്കല്ല് ശരീരത്തിന് മുകളിലായിരുന്നതിനാൽ കൈകൾ കൊണ്ട് നീക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നു.
ഒടുവിൽ ജെസിബി (JCB) യന്ത്രം സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച്, അതീവ ജാഗ്രതയോടെ പാറയുടെ ഒരുവശം ഉയർത്തിയാണ് ഇവരെ പുറത്തെടുത്തത്.
നിലവിലെ അവസ്ഥ: പാറയ്ക്കടിയിൽ ദീർഘനേരം കുടുങ്ങിക്കിടന്നതിനാൽ രാജകുമാരിയുടെ കാലുകൾക്കും അരയ്ക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയിലാണ് ഇവർ. കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മലയോര-പാറപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.