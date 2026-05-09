തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനം; പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ: സി.പി.ഐ.എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം നാളെ
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനം ചെയ്യാനുള്ള സിപിഐഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം നാളെ. പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് രാത്രി ഡൽഹിയിലെത്തും. പിണറായി വിജയനായി കേരള ഹൗസിലെ 204 ആം നമ്പർ മുറി ഒഴിച്ചിട്ട് അധികൃതർ. പാർട്ടി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസിക്കുന്നതും പരിഗണനയിൽ. കൊച്ചിൻ പാലസിൽ മുറി വേണ്ടെന്ന് കേരള ഹൗസ് അധികൃതരെ അറിയിച്ചു.
തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ കനത്ത പരാജയം ചർച്ചചെയ്യാൻ നാളെ മുതൽ സിപിഐഎം തുടർച്ചയായ 5 ദിവസം നേതൃയോഗങ്ങൾ ചേരും. നാളെയും മറ്റന്നാളും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗമാണ് ചേരുന്നത്. 12ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റും 13,14 തീയതികളിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും ചേരും. അതിനുശേഷം പ്രവർത്തകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ ബ്രാഞ്ച് മുതലുള്ള യോഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും.
പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകണോ എന്നതിൽ പിബിയിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. കേരളം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തോൽവി പ്രാഥമികമായി വിലയിരുത്തലാണ് പ്രധാന അജണ്ട. കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കാര്യത്തിലും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും.