വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുത്തനെ കൂടി; നിയന്ത്രണം എത്ര നാൾ തുടരേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം വൻതോതിൽ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ എത്ര കാലം തുടരേണ്ടി വരുമെന്ന് കൃത്യമായി പറയാനാകില്ലെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് അറിയിച്ചു. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഊർജ്ജിത ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
നിലവിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി സർക്കാരിന്റെ ഭരണപരാജയമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുൻപത്തെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
പ്രതിസന്ധിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമെന്നോണം സംസ്ഥാനത്ത് ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് (Battery Storage) സംവിധാനങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പകൽ സമയങ്ങളിൽ സൗരോർജ്ജത്തിൽ നിന്നും മറ്റും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അധിക വൈദ്യുതി സംഭരിച്ചുവെച്ച്, ആവശ്യകത കൂടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.