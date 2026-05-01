കിടങ്ങൂരില് ഭീതി വിതച്ച ആനയെ തളച്ചു; പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചത് മണിക്കൂറോളം
May 1, 2026, 16:04 IST
എറണാകുളം അങ്കമാലിയ്ക്ക് സമീപം കിടങ്ങൂരില് ലോറി ഡ്രൈവറെ ചവിട്ടിക്കൊന്ന് മണിക്കൂറോളം ഭീതി വിതച്ച ആനയെ തളച്ചു. മൂന്നര മണിക്കൂറോളം ആണ് കൊല്ലം മയ്യനാട് പാര്ത്ഥസാരഥിയെന്ന ആന പ്രദേശവാസികളെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തിയത്. സമീപത്തെ വാഹനങ്ങളും ആന തകര്ത്തിരുന്നു. കൊല്ലം സ്വദേശി വിഷ്ണുവിനെ ആണ് ആന ചവിട്ടിക്കൊന്നത്. ആദ്യമായാണ് ആന അക്രമാസക്തനാകുന്നതെന്ന് ആനയുടമ രാജു പറഞ്ഞു.
കിടങ്ങൂര് ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില് വണങ്ങാന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് ആന വിരണ്ടോടിയത്. കുളിപ്പിക്കാനും വെള്ളം കൊടുക്കാനുമൊക്കെയായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് ആന വിരണ്ടോടിയത്.