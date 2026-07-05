ആനക്കൊമ്പ് കേസ്: നിയമക്കുരുക്കഴിക്കാൻ മോഹൻലാൽ; വനംവകുപ്പിന്റെ 'ഒറ്റത്തവണ പൊതുമാപ്പ്' ആനുകൂല്യത്തിന് അപേക്ഷ നൽകി
കൊച്ചി: ഏറെക്കാലമായി നിയമവിവാദങ്ങളിൽ നിഴലിച്ചുനിന്ന ആനക്കൊമ്പ് കൈവശം വെച്ച കേസിൽ പുതിയ നീക്കവുമായി നടൻ മോഹൻലാൽ. തന്റെ കൈവശമുള്ള ആനക്കൊമ്പുകളുടെയും കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെയും വിവരങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം വനംവകുപ്പിനെ സമീപിച്ചു. വനംവകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ 'ഒറ്റത്തവണ പൊതുമാപ്പ്' (One-time Amnesty Scheme) ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് താരം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് മോഹൻലാലിന് മുൻപ് നൽകിയിരുന്ന ഉടമസ്ഥതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ റദ്ദാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നീക്കം. എന്നാൽ, മുൻപ് നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ചട്ടപ്രകാരമല്ല നൽകിയതെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, ഇത്തരം വന്യജീവി ഉൽപന്നങ്ങൾ നിയമപരമായി വെളിപ്പെടുത്താനും സംരക്ഷണം നേടാനും സർക്കാരിന് പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കാമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ കോടതി നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വനംവകുപ്പ് നിയമഭേദഗതിയോടെ പൊതുമാപ്പ് പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
കൈവശമുള്ള വസ്തുക്കൾ: രണ്ട് ജോഡി ആനക്കൊമ്പുകളും ആനക്കൊമ്പിൽ തീർത്ത 13 കരകൗശല വസ്തുക്കളുമാണ് മോഹൻലാലിന്റെ പക്കലുള്ളത്.
നടപടികൾ: കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ മലയാറ്റൂർ ഡി.എഫ്.ഒയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ, തുടർനടപടികൾക്കായി ഇപ്പോൾ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
പരിശോധന: അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനംവകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊച്ചിയിലെ മോഹൻലാലിന്റെ വസതി സന്ദർശിച്ച്, വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 41 പ്രകാരം മൊഴിയെടുക്കുകയും പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു.
2011-ൽ മോഹൻലാലിന്റെ തേവരയിലുള്ള വസതിയിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് ഈ ആനക്കൊമ്പുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. നിലവിൽ പൊതുമാപ്പ് സ്കീം വഴി ഈ വസ്തുക്കൾ നിയമവിധേയമാക്കാനും വിചാരണാനടപടികളിൽ നിന്ന് നിയമപരിരക്ഷ നേടാനുമാണ് നടൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എങ്കിലും, ഈ പൊതുമാപ്പ് വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരെയും കോടതിയിൽ ഹർജികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.