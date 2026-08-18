പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും കേരള ജംഇയ്യത്തുല് ഉലമ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ കിടങ്ങഴി യു. അബ്ദുറഹീം മുസ്ലിയാര് മരണപ്പെട്ടു
Aug 18, 2026, 14:37 IST
മഞ്ചേരി (മലപ്പുറം): കേരള ജംഇയ്യത്തുല് ഉലമ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും പ്രമുഖ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനുമായ കിടങ്ങഴി യു. അബ്ദുറഹീം മുസ്ലിയാര് (85) മരണപ്പെട്ടു. ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസ, പ്രബോധന രംഗങ്ങളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം കേരളത്തിലെ പണ്ഡിത സമൂഹത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ്.
കിടങ്ങഴി മഹല്ല് മുന് പ്രസിഡന്റായും വലിയോറ ദാറുല് മആരിഫ് കോളജ് പ്രിന്സിപ്പലായും അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുല് ഉലമ മുശാവറ അംഗമായിരുന്ന പരേതനായ കിടങ്ങഴി യു. അബ്ദുര്റഹ്മാന് മുസ്ലിയാരുടെ സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം. തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് മത-സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന അദ്ദേഹം, ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ ഗുരുവര്യൻ കൂടിയാണ്.
മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4.30-ന് കിടങ്ങഴി ജുമാ മസ്ജിദില് വെച്ച് നടക്കും.