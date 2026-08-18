പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും കേരള ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ കിടങ്ങഴി യു. അബ്ദുറഹീം മുസ്‌ലിയാര്‍ മരണപ്പെട്ടു

By  Metro Desk Aug 18, 2026, 14:37 IST
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മഞ്ചേരി (മലപ്പുറം): കേരള ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും പ്രമുഖ ഇസ്‌ലാമിക പണ്ഡിതനുമായ കിടങ്ങഴി യു. അബ്ദുറഹീം മുസ്‌ലിയാര്‍ (85) മരണപ്പെട്ടു. ഇസ്‌ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസ, പ്രബോധന രംഗങ്ങളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം കേരളത്തിലെ പണ്ഡിത സമൂഹത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ്.  

​കിടങ്ങഴി മഹല്ല് മുന്‍ പ്രസിഡന്റായും വലിയോറ ദാറുല്‍ മആരിഫ് കോളജ് പ്രിന്‍സിപ്പലായും അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമ മുശാവറ അംഗമായിരുന്ന പരേതനായ കിടങ്ങഴി യു. അബ്ദുര്‍റഹ്മാന്‍ മുസ്‌ലിയാരുടെ സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം. തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് മത-സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന അദ്ദേഹം, ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ ഗുരുവര്യൻ കൂടിയാണ്.  

​മയ്യിത്ത് നിസ്‌കാരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4.30-ന് കിടങ്ങഴി ജുമാ മസ്ജിദില്‍ വെച്ച് നടക്കും.

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