വിവാദങ്ങൾക്ക് വിരാമം; ബോബി ചെമ്മണൂരിന്റെ മാപ്പപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഹണി റോസ്
കൊച്ചി: പ്രമുഖ വ്യവസായി ബോബി ചെമ്മണൂർ (ബോചെ) തനിക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളിൽ പരസ്യമായി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, അത് പൂർണ്ണമനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതായി പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം ഹണി റോസ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചയായിരുന്ന വിവാദങ്ങൾക്കാണ് ഇതോടെ ശുഭപര്യവസാനമായിരിക്കുന്നത്.
ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെ ബോബി ചെമ്മണൂർ നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങൾ ഹണി റോസിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണെന്ന തരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. താരത്തിന്റെ ആരാധകരും സിനിമയ്ക്കകത്തു നിന്നുള്ളവരും ഇതിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നു.
വിഷയം വൻ വിവാദമായതോടെ, താൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതെന്നും തന്റെ വാക്കുകൾ ഹണി റോസിന് വിഷമമുണ്ടാക്കിയതിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും ബോബി ചെമ്മണൂർ വ്യക്തമാക്കി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അദ്ദേഹം പരസ്യമായി മാപ്പപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.
ബോചെയുടെ ഖേദപ്രകടനത്തോട് മാന്യമായ രീതിയിലാണ് ഹണി റോസ് പ്രതികരിച്ചത്. തെറ്റുകൾ മനുഷ്യസഹജമാണെന്നും, അദ്ദേഹം തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയാൻ കാണിച്ച വലിയ മനസ്സിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. പരസ്പരമുള്ള ബഹുമാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വിവാദം ഇവിടെക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നും ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും ഹണി റോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.