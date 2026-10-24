ശശിധരന് കര്ത്തയില് നിന്ന് ഇപിയുടെ ഭാര്യ പണം വാങ്ങി; ആരോപണവുമായി ഇ പി ജയരാജന്റെ സഹോദരീപുത്രന്: മിനിറ്റുകൾക്കകം പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചു
കണ്ണൂര്: ശശിധരന് കര്ത്തയില് നിന്ന് ഇ പി ജയരാജന്റെ ഭാര്യ പണം വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണവുമായി ഇപി ജയരാജന്റെ ബന്ധു ശ്യാംജിത് ഇ പി. വൈദേകം റിസോര്ട്ടില് ചെലവഴിച്ചത് ഈ പണമാണെന്നാണ് ആരോപണമുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് വിമര്ശനം. ഇപി ജയരാജന്റെ കൈപ്പടയില് എഴുതിയതെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ഒരു നോട്ട്ബുക്കിന്റെ ചിത്രവും പോസ്റ്റിനൊപ്പം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രൈഡ് പ്രേംകുമാര് 9 കോടി, ജീവന് ജ്യോതി 50 ലക്ഷം, പ്രശാന്ത് 2 കോടി എന്നിങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് മണിയായും വൈദേകം റിസോര്ട്ടില് നിക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പോസ്റ്റില് ആരോപിക്കുന്നു. ഇതിലും കൂടുതല് പേര് പണം നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അടുത്തദിവസം അറിയിക്കുമെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പില് പറയുന്നു. താന് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ ഉത്തരവാദിത്വം പി കെ ഇന്ദിര, ഇ പി ജയരാജന്, തോമസ്, സി കെ ഷാജി എന്നിവര്ക്കാണെന്നും കുറിപ്പില് പറയുന്നുണ്ട്. വാർത്ത വന്നതിന് പിന്നാലെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു.