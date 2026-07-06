വിരമിച്ച ശേഷവും കാറിൽ 'സ്റ്റാർ' വെച്ച് യാത്ര; ടോമിൻ തച്ചങ്കരിക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നോട്ടീസ് അയച്ചു
Updated: Jul 6, 2026, 20:30 IST
തിരുവനന്തപുരം: സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷവും ഔദ്യോഗിക പദവി വ്യക്തമാക്കുന്ന 'സ്റ്റാർ' കാറിൽ പതിപ്പിച്ചു യാത്ര ചെയ്ത മുൻ ഡിജിപി ടോമിൻ തച്ചങ്കരിക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് (MVD) നടപടി സ്വീകരിച്ചു. നിയമലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തച്ചങ്കരിക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നോട്ടീസ് അയച്ചു.
വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇത്തരം ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നങ്ങളോ സ്റ്റാറുകളോ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നിയമപരമായി അനുമതിയില്ലെന്നിരിക്കെയാണ് തച്ചങ്കരിയുടെ ഈ യാത്ര വിവാദത്തിലായത്. കാറിൽ സ്റ്റാർ പതിപ്പിച്ചു യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നോട്ടീസ് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വിഷയം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.