വിരമിച്ച ശേഷവും കാറിൽ 'സ്റ്റാർ' വെച്ച് യാത്ര; ടോമിൻ തച്ചങ്കരിക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നോട്ടീസ് അയച്ചു

By  Metro Desk Updated: Jul 6, 2026, 20:30 IST
Tomin

തിരുവനന്തപുരം: സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷവും ഔദ്യോഗിക പദവി വ്യക്തമാക്കുന്ന 'സ്റ്റാർ' കാറിൽ പതിപ്പിച്ചു യാത്ര ചെയ്ത മുൻ ഡിജിപി ടോമിൻ തച്ചങ്കരിക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് (MVD) നടപടി സ്വീകരിച്ചു. നിയമലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തച്ചങ്കരിക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നോട്ടീസ് അയച്ചു.

​വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇത്തരം ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നങ്ങളോ സ്റ്റാറുകളോ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നിയമപരമായി അനുമതിയില്ലെന്നിരിക്കെയാണ് തച്ചങ്കരിയുടെ ഈ യാത്ര വിവാദത്തിലായത്. കാറിൽ സ്റ്റാർ പതിപ്പിച്ചു യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നോട്ടീസ് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വിഷയം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

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