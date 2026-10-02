നികുതി കൂട്ടിയാലും വരുമാനം കൂടണമെന്നില്ല; വിപണിയിൽ പണമെത്തിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമം: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുടെ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നതിനാണ് കഴിഞ്ഞ 130 ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാർ പ്രധാനമായും ശ്രമിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും നികുതി വർധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നികുതി വർധിപ്പിച്ചാൽ സർക്കാരിന്റെ വരുമാനം അതേ അനുപാതത്തിൽ ഉയരുമെന്നില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നികുതി കൂട്ടേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. പകരം വിപണിയിൽ കൂടുതൽ പണം എത്തിക്കുകയും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്ത് നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹോട്ടൽ മേഖലയിലും വലിയ പദ്ധതികൾ വരുന്നതായി സതീശൻ പറഞ്ഞു. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ 25 പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ഒരു ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളും വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് വിപണിയിൽ പണമൊഴുക്ക് വർധിപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.