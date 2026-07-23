ഒടുവിൽ നടപടി; ഗൺമാർ മർദന കേസിൽ എഡിജിപി എം.ആർ. അജിത് കുമാറിന് സസ്പെൻഷൻ: ഡിജിപി പ്രമോഷൻ തടയും
തിരുവനന്തപുരം: ഒടുവിൽ ഗൺമാർ മർദന കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ എഡിജിപി എം.ആർ. അജിത് കുമാറിനെതിരെ സർക്കാരിൻ്റെ ശക്തമായ നടപടി. കേസിൽ എഡിജിപിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഡിജിപി സ്ഥാനക്കയറ്റവും തടയും.
കേസന്വേഷണം നടത്തിയ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) തയാറാക്കിയ നിർണായക റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി (DGP) റാവുഡ ചന്ദ്രശേഖറിന് കൈമാറിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഡിജിപി ഈ റിപ്പോർട്ട് തുടർനടപടികൾക്കായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് കൈമാറി. റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് എഡിജിപിക്കെതിരെ സസ്പെൻഷൻ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ഗൺമാന്മാർ) പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ നടത്തിയ മർദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ എഡിജിപിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയും ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടായെന്നാണ് എസ്.ഐ.ടി കണ്ടെത്തൽ. കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന ആരോപണം ശരിവെക്കുന്ന തെളിവുകൾ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
റിപ്പോർട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തിയതോടെയാണ് ഐപിഎസ് തലപ്പത്ത് വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അജിത് കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും പ്രമോഷൻ തടയാനുമുള്ള അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തിയത്.