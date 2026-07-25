എക്സാലോജിക് കേസ്: 'കർത്തയുടെ മൊഴിയൊക്കെ മാധ്യമസൃഷ്ടി'; തന്നിലേക്ക് കേസ് എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ
തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആർഎൽ - എക്സാലോജിക് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിഎംആർഎൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശശിധരൻ കർത്ത ഇഡിക്ക് നൽകിയെന്ന രീതിയിൽ പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ മാധ്യമസൃഷ്ടി മാത്രമാണെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. കേസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും തന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കവെ, ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ തനിക്കെതിരെ കാലങ്ങളായി നടക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
എങ്ങനെയെങ്കിലും കേസ് എന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാനല്ലേ എല്ലാവരും നോക്കുന്നത്. എന്നോട് അത്രമാത്രം താല്പര്യമാണല്ലോ. അത് വരട്ടെ, അപ്പോൾ നോക്കാം. തെളിവുകളോ രേഖകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുവിടട്ടെ, ഇതെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി മാത്രമാണ്" – പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം
മാസപ്പടി കേസ്: മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കെ പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന കമ്പനിക്ക് സേവനങ്ങളൊന്നും നൽകാതെ സിഎംആർഎൽ തുക നൽകിയെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കേസ്.
കർത്തയുടെ മൊഴി: പിണറായി വിജയനോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പം കാരണമാണ് കരാറുണ്ടാക്കിയതെന്നും എക്സാലോജിക് സേവനങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ശശിധരൻ കർത്ത ഇഡിക്ക് മൊഴി നൽകിയതായി നേരത്തെ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണം: ആരോപണങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടുമെന്നും രാഷ്ട്രീയമായി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രചാരണങ്ങളെ ഭയക്കുന്നില്ലെന്നും പിണറായി വ്യക്തമാക്കി.