അതീവ സുരക്ഷ; ശബരിമലയിൽ 450 ഓളം സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു
പത്തനംതിട്ട: മണ്ഡലമകരവിളക്ക് തീര്ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശബരിമലയിലും അനുബന്ധ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അതീവ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങൾ. തീര്ഥാടകരുടെ സുരക്ഷിതമായ യാത്രയും ദര്ശനവും ഉറപ്പാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സന്നിധാനവും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷണ വലയത്തിലാണ്.
ഇതിനായി പൊലീസ്, ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അധികൃതര് സംയുക്തമായി 450നടുത്ത് സിസിടിവി ക്യാമറകളാണ് പ്രധാനകേന്ദ്രങ്ങളില് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊലീസിന്റെയും ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെയും നേതൃത്വത്തില് പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച കണ്ട്രോള് റൂമുകള് മുഖേനയാണ് നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അടിയന്തര സംഭവങ്ങളോ തിരക്ക് വര്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായാല് ഉടനടി നടപടിയെടുക്കാന് ഈ സംവിധാനം സഹായകരമാണ്.
പൊലീസ് സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചാലക്കയം മുതൽ പാണ്ടിത്താവളം വരെ പ്രധാന ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന വിധത്തില് 90നടുത്ത് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. തീര്ഥാടന പാതയിലും പ്രധാന വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളിലുമായി കൂടുതല് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് 345 ക്യാമറകള് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു. മരക്കൂട്ടം, നടപ്പന്തല്, സോപാനം, ഫ്ളൈ ഓവര്, മാളികപ്പുറം, പാണ്ടിത്താവളം ഉള്പ്പെടെയുള്ള പരമാവധിയിടങ്ങള് നിരീക്ഷണ പിരിധിയില് കൊണ്ടുവരും വിധമാണ് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ക്യാമറകള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്