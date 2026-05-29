മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരേ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്; പ്രിൻസിപ്പലിന് സസ്പെൻഷൻ

By  Metro Desk May 29, 2026, 21:34 IST
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനെ സമൂഹിക മാധ്യമം വഴി അപമാനിച്ചെന്ന പരാതിയില്‍ പ്രിന്‍സിപ്പലിന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റേതാണ് നടപടി.

ആറ്റിങ്ങല്‍ ഗവ. ബോയ്‌സ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ പ്രിന്‍സിപ്പലും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ മുന്‍ കോ ഓര്‍ഡിനേറ്ററുമായ ജവാദ് സുബൈറിനെ ആണ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

ഈ മാസം 31ന് സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കാന്‍ ഇരിക്കവേയാണ് നടപടി. സംഭവത്തില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ അധ്യാപകനെതിരേ നേരത്തെ കേസെടുത്തിരുന്നു.

ശക്തമായ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

