സലിം കുമാറിന് വിട; സംസ്കാരം ഇന്ന്: അനുശോചിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ
അന്തരിച്ച നടൻ സലിം കുമാറിന്റെ സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട്. രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ പറവൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ പൊതുദർശനം ഉണ്ടാകും. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ സലിം കുമാറിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ചു. മിമിക്രി കലാകാരനിൽ നിന്നും ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ പ്രതിഭയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം കലാകാരന്മാർക്ക് പ്രചോദനമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മൃതദേഹം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിയോടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകും. കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് സലിം കുമാറിന്റെ അന്ത്യം. അവശതകളെ തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആശുപത്രിയിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണം. രാത്രി 10.43നാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.
അസുഖബാധിതനായിരുന്നെങ്കിലും പൊതുപരിപാടികളിൽ സലിം കുമാർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വി.ഡി. സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനു പിന്നാലെ പറവൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയ സ്വീകരണയോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ആശംസകളറിയിച്ചിരുന്നു. ഒരേ സമയം മലയാളിയെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സലിം കുമാർ. മിമിക്രിയുടെ ലോകത്തു നിന്നും വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് കടന്ന സലിം കുമാർ വാക്ചാതുരി കൊണ്ടും സവിശേഷമായ ശരീരഭാഷ കൊണ്ടും പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾക്കാണ് ജീവൻ പകർന്നത്. ഒരേസമയം മലയാളിയെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുകയും കരുത്തുറ്റ സ്വഭാവനടൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സമാനതകളില്ലാത്ത അഭിനയപ്രതിഭയായിരുന്നു സലിം കുമാർ.