സലിം കുമാറിന് വിട; സംസ്കാരം ഞയറാഴ്ച്ച വൈകിട്ട്: രാവിലെ 9 മുതൽ പറവൂർ ടൗൺഹാളിൽ പൊതുദർശനം

By  Metro Desk Jun 7, 2026, 01:20 IST
Salim Khmar

കൊച്ചി: മലയാളികളെ ഒന്നടങ്കം ചിരിപ്പിക്കുകയും കരയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയ നടൻ സലിം കുമാറിന്റെ വിയോഗത്തിൽ സിനിമാ ലോകവും ആരാധകരും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികശരീരം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വടക്കൻ പറവൂർ ടൗൺഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയതാരത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക.

​ദീർഘനാളായി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോട് പോരാടിയിരുന്ന അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അന്തരിച്ചത്. മിമിക്രി വേദികളിൽ നിന്ന് ചലച്ചിത്ര ലോകത്തേക്ക് കടന്നുവന്ന സലിം കുമാർ, കോമഡി വേഷങ്ങളിലൂടെ മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കവർന്നു. പിന്നീട് 'ആദാമിന്റെ മകൻ അബു' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും നേടി താൻ ഒരു മികച്ച ക്യാരക്ടർ ആക്ടർ കൂടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു.

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