മധ്യേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി; സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്

Feb 19, 2026
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ കുതിപ്പ്. രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് പവന്റെ വില ഉയരുന്നത്. പവന് ഇന്ന് 1680 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 1,14,760 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 210 രൂപ വർധിച്ച് 14,345 രൂപയിലെത്തി

രാജ്യാന്തര സ്വർണവില രണ്ട് ശതമാനത്തോളം ഉയർന്ന് ഔൺസിന് 5000 ഡോളറിന് അടുത്തെത്തി. മധ്യേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്വർണവില ഉയർന്നത്. 

18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 175 രൂപ വർധിച്ച് 11,7895 രൂപയായി. വെള്ളി വില ഗ്രാമിന് 270 രൂപയിലെത്തി.
 

