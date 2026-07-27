നാഥനില്ലാതെ ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമി; സംസ്ഥാന അവാർഡുകളും രാജ്യാന്തര മേളകളും അവതാളത്തിൽ
തിരുവനന്തപുരം: പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമിക്ക് പുതിയ ചെയർമാനെയും ഭരണസമിതിയെയും പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത് അക്കാഡമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും മരവിപ്പിച്ചു. പ്രധാനപ്പെട്ട ചലച്ചിത്രമേളകളുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും നേതൃത്വമില്ലാത്തതിനാൽ തീരുമാനങ്ങൾ നീളുകയാണ്. പഴയ ഭാരവാഹികളെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ രാജിവച്ച് ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു. ചെയർമാൻ, ഭരണസമിതി പദവികളിലേക്ക് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള ശുപാർശകൾ കുമിഞ്ഞുകൂടിയതാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വൈകാൻ പ്രധാന കാരണം.
അവതാളത്തിലായ മേളകളും അവാർഡുകളും:
അന്താരാഷ്ട്ര ഡോക്യുമെന്ററി & ഹ്രസ്വചിത്രമേള (IDSFFK): 18-ാമത് കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വചിത്രമേള സെപ്തംബർ 25 മുതൽ 30 വരെ നടത്താനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. മേളയിലേക്ക് 1,741 ചിത്രങ്ങളുടെ എൻട്രികൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ജൂറിയെ ഇതുവരെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല.
ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ (IFFK): ഡിസംബർ 11 മുതൽ 18 വരെ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിനായി സിനിമകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ തുടങ്ങേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു.
സംസ്ഥാന ടി.വി അവാർഡുകൾ: 2024-ലെ സംസ്ഥാന ടി.വി അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അവാർഡ് വിതരണം നടന്നിട്ടില്ല. 2025-ലെ ടി.വി അവാർഡിനായുള്ള എൻട്രികൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും നിർണയത്തിനായി ജൂറിയെ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് (2025): എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായുള്ള ജൂറി രൂപീകരണം ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.
നിലവിൽ ഒരു താൽക്കാലിക സെക്രട്ടറി മാത്രമാണ് ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമിയുടെ ദൈനംദിന ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്നത്.
ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് 12 പേരുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ്:
ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമി ചെയർമാനാകാൻ തയ്യാറാക്കിയ അവസാന ലിസ്റ്റിൽ 12 പേരുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.
പ്രശസ്തരായ സിനിമാപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളെ അക്കാഡമി ചെയർമാനാക്കണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗവും, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം പാർട്ടിയോട് ചേർന്നു നിന്നവർക്ക് പദവി നൽകണമെന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗവും നിലപാടെടുക്കുന്നു.
പരിഗണനയിലുള്ള പ്രമുഖർ: സംവിധായകരായ സത്യൻ അന്തിക്കാട്, ബ്ലെസി, ദീപു കരുണാകരൻ, ജോഷി മാത്യു എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നത്.
കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.സി (KSFDC) ചെയർമാൻ സ്ഥാനം:
കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ എം. രഞ്ജിത്, സാബു ചെറിയാൻ, മുൻ ചെയർമാൻ കെ. മധു, ജോഷി മാത്യു എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ളത്.