ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് അവാര്ഡ് 2025; മികച്ച നടൻ മോഹന്ലാല്: മികച്ച നടിമാർ കല്യാണിയും അനശ്വരയും
2025 ലെ മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള 49-ാമത് കേരള ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് അവാര്ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ‘തുടരും’, ‘ഹൃദയപൂര്വം’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ അഭിനയത്തിലൂടെ മോഹന്ലാല് മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് (ചിത്രം: ലോക: ചാപ്റ്റര് വണ് ചന്ദ്ര), അനശ്വര രാജന് (ചിത്രം: രേഖാചിത്രം, മിസ്റ്റര് ആന്ഡ് മിസിസ് ബാച്ചിലര്) എന്നിവര് മികച്ച നടിക്കുള്ള അവാര്ഡ് പങ്കിട്ടു. എ പ്രെഗ്നന്റ് വിഡോ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം രാജേഷ് തില്ലങ്കരി അർഹനായി.
ദിന്ജിത് അയ്യത്താന് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘എക്കോ’ മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. കേരളത്തില് സംസ്ഥാന അവാര്ഡ് കഴിഞ്ഞാല് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് ജൂറി സിനിമകൾ കണ്ട് ജേതാക്കളെ നിര്ണയിക്കുന ഒരേയൊരു ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരമാണ് ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് അവാർഡ്. 60 ചിത്രങ്ങളാണ് ഇക്കുറി അപേക്ഷിച്ചത്.
മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം: രേഖചിത്രം (സംവിധാനം ജോഫിൻ ടി. ചാക്കോ, നിർമ്മാണം വേണു കുന്നപ്പിള്ളി)
മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടൻ: പ്രകാശ് വർമ്മ (തുടരും), ദിലീഷ് പോത്തൻ (റൗണ്ട്)
മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടി: ഹണി റോസ് (റേച്ചൽ), ശുഭ വയനാട് (ശാന്തി ഡി’ സത്യത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം)
മികച്ച കഥ: ജി.ആർ. ഇന്ദുഗോപൻ (പൊൻമാൻ)
മികച്ച തിരക്കഥ: രാജേഷ് തില്ലങ്കേരി (ഗർഭിണിയായ വിധവ)
മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ: ജേക്സ് ബിജോയ് (നരിവേട്ട, ലോക ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര)
മികച്ച ഗാനരചയിതാവ്: മഹേഷ് ഗോപാൽ (മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് ബാച്ചിലർ), മുരളി നീലാംബരി (വടു)
മികച്ച പിന്നണി ഗായകൻ: നവനീത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (ഹൃദയപൂർവം എന്ന ചിത്രത്തിലെ വിടപാരായണം)
പ്രത്യേക ജൂറി അവാർഡ്: ഡോ. മനോജ് ഗോവിന്ദൻ (പെരിയോൻ), സംഗീത് പ്രതാപ് (ഹൃദയപൂർവം), സന്ദീപ് പ്രദീപ് (ഇക്കോ), ട്വിങ്കിൾ ജോബി (ഗർഭിണിയായ വിധവ), മീനാക്ഷി (സ്വകാര്യ)
മികച്ച ബാലതാരം: ധർമ്മിക് സുധാകരൻ (പച്ചതെയ്യം), ദേവാനന്ദ ജിബിൻ (കല്യാണമരം)
ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം: ടി ജി രവി (നടൻ/നിർമ്മാതാവ്), ഇന്ദ്രൻസ് (നടൻ), കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി (ഗാനരചയിതാവ്, തിരക്കഥാകൃത്ത്/നടൻ), കല്ലിയൂർ ശശി (നിർമ്മാതാവ്/പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ), ഊർമ്മിള ഉണ്ണി (നടി), ബി.അരുന്ധതി (ഗായിക).