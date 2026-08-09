അർജുൻ ആയങ്കിക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും ഡിജിറ്റൽ പിന്തുണയും; ഇളയ സഹോദരൻ അജയ് ആയങ്കി അറസ്റ്റിൽ
അർജുൻ ആയങ്കിക്ക് സഹായം നൽകിയവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള പൊലീസ് നടപടികൾ തുടരുന്നു. അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ സഹോദരൻ അജയ് ആയങ്കിയെ നടക്കാവ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയതിനാണ് നടപടിയെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഗുണ്ടകൾക്കെതിരായ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അജയ് ആയങ്കി ഉൾപ്പെടെ 29 പേർ അറസ്റ്റിലായത്. അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ കേസ് നടത്തിപ്പിനായി അജയ് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ക്യുആർ കോഡ് പങ്കുവെച്ച് പണം സമാഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും അർജുൻ ആയങ്കി ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനും അജയ് സഹായം നൽകിയതായും പൊലീസ് പറയുന്നു. കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അജയിയെ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് നടക്കാവ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ സഹായികളായ നാല് പേരെ ഇന്നലെ മലപ്പുറത്തും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അർജുൻ ആയങ്കിക്ക് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ സഹായം നൽകിയവരെ കണ്ടെത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് പൊലീസിന്റെ നീക്കം.