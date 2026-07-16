തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട്; വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്ത് ആരോഗ്യമന്ത്രി
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റിയിലും (HDS) ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. 2019-2021 കാലഘട്ടത്തിലെ ഓഡിറ്റിലാണ് 46 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ കുറവ് കണ്ടെത്തിയത്. ലാബുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക കൃത്യമായി ബാങ്കിൽ അടച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ.
മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് സമർപ്പിച്ച ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നടപടികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. സംഭവത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുത്ത് പ്രത്യേക ഏജൻസിയെക്കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ക്രമക്കേടിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് നേരിട്ട് പങ്കാളിത്തമുള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കും.