എകെജി സെന്ററിലെ ആദ്യ വാർത്താ സമ്മേളനം: കണ്ണട മാറ്റിയതിനെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സ് തുറന്ന് പിണറായി
തിരുവനന്തപുരം: സിപിഐഎമ്മിന്റെ പുതിയ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസായ എകെജി സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളമായെങ്കിലും, ഇവിടെ ആദ്യമായി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. സാധാരണയായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ കണ്ടോൺമെന്റ് ഹൗസിൽ വെച്ചാണ് വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത്. എന്നാൽ നിലവിൽ വസതി ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടാത്തതിനാലാണ് എകെജി സെന്ററിലെ മീഡിയ റൂമിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണേണ്ടി വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആമുഖമായി വ്യക്തമാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞയുടൻ താൻ ക്ലിഫ് ഹൗസ് ഒഴിഞ്ഞിരുന്നതായും, അവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കാരണമാകാം പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങോട്ട് മാറാൻ വൈകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് മറ്റ് ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി കണ്ണടയില്ലാതെ പൊതുവേദികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ കണ്ണടയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും, ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കണ്ണട മാറ്റിയതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
കൂടാതെ, എകെജി സെന്ററിലെ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളുടെ പതിവ് പശ്ചാത്തലത്തിലും മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ടി സെക്രട്ടറിമാരോ എൽഡിഎഫ് കൺവീനറോ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള പാർട്ടി ചിഹ്നങ്ങളോ മുന്നണി ബോർഡുകളോ ഉള്ള പശ്ചാത്തലത്തിന് പകരമായി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള പദവി മുൻനിർത്തി മറ്റൊരു വോളിൽ (Wall) വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്.
മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ദീർഘമായി മറുപടി നൽകിയ ശേഷമാണ് പിണറായി വിജയൻ മടങ്ങിയത് . എ. പത്മകുമാർ, വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കും, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെക്കുറിച്ച് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം കൃത്യമായ മറുപടി നൽകി.