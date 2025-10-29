നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ മത്സ്യം കഴിച്ചവർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; 35 പേർ ചികിത്സയിൽ
നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ മത്സ്യം കഴിച്ചവർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ. നെയ്യാറ്റിൻകര തീരദേശ മേഖലയിലുള്ളവർക്കാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റത്. ചന്തകളിൽ നിന്ന് ചെമ്പല്ലി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മീൻ കഴിച്ചവർക്കാണ് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായത്.
35 പേരെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലുമായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് കുട്ടികളടക്കമുള്ളവർക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത്.
ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ ചിലർ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലാണ്. മേഖലയിൽ നിന്ന് മീനിന്റെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ വിഭാഗം പരിശോധന ആരംഭിച്ചു.