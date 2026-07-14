ചരിത്രത്തിലാദ്യം: കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതൻ ജയിലിനുള്ളിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു; സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് മേയർ

By  Metro Desk Jul 14, 2026, 11:35 IST
Suga

തൃശ്ശൂർ/തിരുവനന്തപുരം: കേരള ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവമായൊരു നിയമനിർമ്മാണ ചടങ്ങിന് വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കാപ്പാ (KAAPA) തടവുകാരനായ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ വാഴോട്ടുകണം വാർഡ് (വാർഡ് 20) ബി.ജെ.പി കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതൻ വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിനുള്ളിൽ വച്ച് പുനഃസത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി.വി. രാജേഷ് ജയിലിനുള്ളിലെത്തിയാണ് സുഗതന് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത്.

​കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദ്ദേശത്തെത്തുടർന്നാണ് ജയിലിൽ വെച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെ വിയ്യൂർ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസിൽ വച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങ്. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് അക്രഡിറ്റേഷനുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു.

​പശ്ചാത്തലം

​നേരത്തെ ഡിസംബറിൽ കൗൺസിലർമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോൾ ആർ. സുഗതൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 20 ബി.ജെ.പി അംഗങ്ങൾ പ്രാദേശിക ദൈവങ്ങളുടെ പേരിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് ചട്ടലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോടതി ഇവരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ അസാധുവാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് നാല് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

​മറ്റ് 19 കൗൺസിലർമാരും കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 24-ന് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഹാളിൽ വച്ച് പുനഃസത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തെങ്കിലും, ഇതിനിടെ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ആർ. സുഗതനെ ജൂൺ 8-ന് പോലീസ് 'കാപ്പാ' (KAAPA) നിയമപ്രകാരം കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കി വിയ്യൂർ ജയിലിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. ജയിലിലായതിനാൽ സുഗതന് കോർപ്പറേഷനിൽ എത്തി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

​അസാധാരണ സാഹചര്യമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

​തനിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിനായി താൽക്കാലിക ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുഗതൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. കാപ്പാ തടവുകാരനായതിനാൽ പുറത്തുവിടാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന്, ജനവിധി മാനിക്കപ്പെടണമെന്നും അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ തീരുമാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും നിരീക്ഷിച്ച ജസ്റ്റിസ് പി.വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, ജയിലിനുള്ളിൽ വച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് നടത്താൻ സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനും സർക്കാരിനും നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു.

​കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് മേയർ വി.വി. രാജേഷും കോർപ്പറേഷനിലെ ചുരുക്കം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിയ്യൂർ ജയിലിലെത്തി സത്യപ്രതിജ്ഞാ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു.

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