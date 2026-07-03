റിയാദിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിയ യാത്രക്കാരന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് വിദേശ കറൻസി മോഷണം പോയി

By  Metro Desk Jul 3, 2026, 20:19 IST
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നെടുമ്പാശ്ശേരി: റിയാദിൽ നിന്ന് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ യാത്രക്കാരന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന വിദേശ കറൻസി മോഷണം പോയി. ആലുവ സ്വദേശിയായ ഷഫീഖ് ഈസ്മയിലിന്റെ ബാഗിൽ നിന്നാണ് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

​ഇന്ത്യൻ മൂല്യം കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം വരുന്ന വിദേശ കറൻസിയാണ് മോഷണം പോയതെന്നാണ് വിവരം. നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ബാഗ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് പണം നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം യാത്രക്കാരൻ അറിയുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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