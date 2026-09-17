രാസലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടെ തൊടുപുഴ മുന് നഗരസഭ ചെയര്മാന് അറസ്റ്റില്
Sep 17, 2026, 12:21 IST
തൊടുപുഴ: രാസലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടെ തൊടുപുഴ മുന് നഗരസഭാ ചെയര്മാന് സനീഷ് ജോര്ജ് അറസ്റ്റില്. ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സനീഷിനെ പിടികൂടിയത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം.
സനീഷ് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വച്ച് രാസലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രത്യേക സംഘമെത്തി ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.
പൊലീസ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇയാൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സ്ഥലത്ത് വച്ച് ലഹരി സിറിഞ്ച് ഉള്പ്പെടെ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഇയാള്ക്കൊപ്പം ഒരു സുഹൃത്ത് കൂടിയുണ്ടായിരുന്നതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇയാൾക്കായി തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.