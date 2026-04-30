പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നാലര വയസുകാരി മരിച്ചു

By  Metro Desk Apr 30, 2026, 12:29 IST
പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നാലര വയസുകാരി മരിച്ചു. കാസർ​ഗോഡ് എളേരിത്തട്ടിലെ ശരത്- അജിത ദമ്പതികളുടെ മകൾ ഋതു ചന്ദ്രയാണ് മരിച്ചത്. കണ്ണൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ ആയിരുന്നു. വീടിന് സമീപം കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുട്ടിക്ക്‌ പാമ്പ് കടിയേറ്റത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് കുട്ടിയ്ക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റത്. മൂർഖൻ പാമ്പായിരുന്നു കുട്ടിയെ കടിച്ചിരുന്നത്.

പാമ്പ് കടിച്ചതിന് പിന്നാലെ കുട്ടിയെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കുട്ടിയെ മാറ്റിയിരുന്നു. ഇവിടെ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് കുട്ടി മരിച്ചത്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസത്തിനിടെ 83 പേർക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റെന്നാണ് കണക്കുകൾ. ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഒമ്പത് കേസുകളാണ്. പാമ്പ് കടിയേറ്റതായി സംശയിക്കുന്ന 15 കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 108 ആംബുലൻസ് സർവീസ് വഴിയുള്ള കണക്കാണിത്.

