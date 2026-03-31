സൗജന്യ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ, 3000 രൂപ ക്ഷേമപെൻഷൻ; കേരളത്തിന് എയിംസ്: എൻ.ഡി.എ പ്രകടനപത്രിക പുറത്തിറക്കി
Mar 31, 2026, 17:47 IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വമ്പൻ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി ബി.ജെ.പി നയിക്കുന്ന എൻ.ഡി.എ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രകടനപത്രിക പുറത്തിറക്കി. 'വികസിത കേരളം, സുരക്ഷിത കേരളം' എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിനാണ് പ്രകടനപത്രിക പ്രകാശനം ചെയ്തത്. സാധാരണക്കാരെയും സ്ത്രീകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിരവധി ക്ഷേമപദ്ധതികളാണ് ഇതിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങൾ:
- ക്ഷേമ പെൻഷൻ: നിലവിലെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ തുക 3000 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കും.
- സൗജന്യ ഗ്യാസ്: നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വർഷത്തിൽ രണ്ട് എൽ.പി.ജി (LPG) സിലിണ്ടറുകൾ സൗജന്യമായി നൽകും.
- സ്ത്രീ സൗഹൃദ പദ്ധതികൾ: സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 2500 രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും.
- സൗജന്യ കുടിവെള്ളം: ഓരോ വീടിനും പ്രതിമാസം 20,000 ലിറ്റർ കുടിവെള്ളം സൗജന്യമായി നൽകും.
- ആരോഗ്യവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും: കേരളത്തിൽ എയിംസ് (AIIMS) യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെ നീളുന്ന അതിവേഗ റെയിൽ പാതയും തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കും.
- ക്ഷേത്ര ഭരണപരിഷ്കാരം: ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും. ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണക്കവർച്ചയെക്കുറിച്ച് സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പത്രികയിൽ പറയുന്നു.
മറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ:
70 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ ചികിത്സയും സാമ്പത്തിക സഹായവും ഉറപ്പാക്കും. യുവാക്കൾക്കായി തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും എൻ.ഡി.എ പ്രകടനപത്രികയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എൽ.ഡി.എഫിനും യു.ഡി.എഫിനും ബദലായി വികസനത്തിലൂന്നിയ പുതിയൊരു കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് നിതിൻ നബിൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.