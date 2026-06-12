കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര: ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ ഏഴ് വിഭാഗം ഓർഡിനറി ബസുകളുടെ സബ് ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ടു
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കുമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സൗജന്യ കെഎസ്ആർടിസി യാത്രാ പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബസ് ലിസ്റ്റ് അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഓർഡിനറി സർവീസുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും സൗജന്യ യാത്രയെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, യാത്രാക്കാർക്കിടയിലെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ സബ് ക്ലാസ് പട്ടിക കെഎസ്ആർടിസി മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ജൂൺ 15 (തിങ്കളാഴ്ച) രാവിലെ 8:30 ന് തമ്പാനൂർ ബസ് ടെർമിനലിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കും. ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര ആസ്വദിക്കാനാവുക.
വരുമാനമോ പ്രായമോ പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കും താഴെ പറയുന്ന 7 പ്രധാന ഓർഡിനറി സബ് ക്ലാസ് സർവീസുകളിൽ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാം:
- ഗ്രാമവണ്ടി (Gramavandi)
- ഓർഡിനറി (Ordinary)
- സിറ്റി ഓർഡിനറി (City Ordinary)
- ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഓർഡിനറി (Limited Stop Ordinary)
- ടൗൺ ടു ടൗൺ (Town to Town)
- ഫെയർ സ്റ്റേജ് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് (Fair Stage Limited Stop)
- പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് (Point to Point Limited Stop)
- ഗ്രാമവണ്ടി (Gramavandi)
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്, സിറ്റി ഫാസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള സൂപ്പർ ക്ലാസ് ബസുകളെയും ദീർഘദൂര സർവീസുകളെയും നിലവിൽ ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യ യാത്ര ലഭ്യമാകുന്ന ബസുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രത്യേക സ്റ്റിക്കറുകൾ പതിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
ടിക്കറ്റില്ലാത്ത യാത്രയല്ല; ലഭിക്കുക 'സീറോ ടിക്കറ്റ്'
സൗജന്യ യാത്രയാണെങ്കിലും ബസിൽ കയറുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് കണ്ടക്ടർമാർ പണം ഈടാക്കാതെയുള്ള 'സീറോ ടിക്കറ്റ്' (Zero Ticket) നൽകും. കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ പ്രതിദിനം എത്ര സ്ത്രീകൾ ഈ ആനുകൂല്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായി കണക്കാക്കാനും, യാത്രക്കാരുടെ ഇൻഷുറൻസ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഈ സംവിധാനം.
ആദ്യത്തെ 100 ദിവസത്തെ സർവീസുകളുടെ വിജയവും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തിയ ശേഷം, ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ അടക്കമുള്ള മറ്റ് ഉയർന്ന സർവീസുകളിലേക്ക് പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ പദ്ധതി വഴി കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വരുമാന നഷ്ടം സബ്സിഡിയായി സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും തിരികെ നൽകും.