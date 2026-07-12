റോ-റോ സർവീസിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര; വൈപ്പിൻ - ഫോർട്ട് കൊച്ചി പുതിയ സർവീസ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു
കൊച്ചി: കൊച്ചിയിലെ യാത്രാക്ലേശത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമായി വൈപ്പിൻ - ഫോർട്ട് കൊച്ചി റൂട്ടിലെ മൂന്നാമത്തെ റോ-റോ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. പുതിയ റോ-റോ സർവീസിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നിർവ്വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര ഉറപ്പാക്കിയ 'പ്രിയദർശിനി' പദ്ധതിക്ക് സമാനമായി, കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന്റെ പുതിയ റോ-റോ സർവീസിലും സ്ത്രീകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യ യാത്രയായിരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ പുതിയ റോ-റോ വെസൽ യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ പശ്ചിമ കൊച്ചിയിലെ യാത്രാദുരിതത്തിന് വലിയതോതിൽ ആശ്വാസമാകും.
സമ്പാദ്യത്തിനായി കെഎസ്എഫ്ഇ 'പിങ്ക് ചിട്ടി'
കെഎസ്ആർടിസിയിലും റോ-റോ സർവീസിലും ലഭിക്കുന്ന സൗജന്യ യാത്രയിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ലാഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുക വെറുതെ കളയാതെ ഒരു നല്ല സമ്പാദ്യമാക്കി മാറ്റണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ തുക സുരക്ഷിതമായി നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനായി കെഎസ്എഫ്ഇയിൽ ഒരു പ്രത്യേക 'പിങ്ക് ചിട്ടി' ആരംഭിക്കാവുന്നതാണെന്നും, ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൊച്ചിക്ക് വികസന പദ്ധതികൾ
കൊച്ചി നഗരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വലിയ വികസന പദ്ധതികൾ എത്തിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവേകാൻ കൊച്ചിയിൽ 'ഫിലിം സിറ്റി', 'ഓഷ്യനേറിയം' തുടങ്ങിയ വിപുലമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും
കൊച്ചിക്കുള്ള സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ സമ്മാനമായി വലിയൊരു കുടിവെള്ള പദ്ധതി അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കും.
ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പശ്ചിമ കൊച്ചിയിലേക്ക് കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര-ആഭ്യന്തര ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഒഴുകിയെത്തുമെന്നും, ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ച റോ-റോ പദ്ധതി കൊച്ചിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ വികസന മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ മേയർ വി.കെ. മിനിമോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.