സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യയാത്ര; സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല തകരാതെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സി പി ജോൺ
തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല തകരാതെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സി. പി. ജോൺ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കെഎസ്ആർടിസിയും സ്വകാര്യ ബസുകളും പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി (പരസ്പരം സഹായിച്ച്) മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ നയം. പുതിയ ഗതാഗത നയ രൂപീകരണത്തിന് മുന്നോടിയായി വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് മന്ത്രാലയം തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജൂൺ 15 മുതൽ നടപ്പിലാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വകാര്യ ബസുടമകൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പദ്ധതി തങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന ഭയത്താൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസെഷൻ അടക്കം ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ബസുടമകൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാത്ത വിധത്തിൽ പരിഹാരം കാണാൻ സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ ബസുടമകളുമായി ചർച്ച നടത്തും.