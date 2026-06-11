കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യ യാത്ര; തിരിച്ചടവ് ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായെത്തും: ആർക്കും ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് സി.പി. ജോൺ
തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർക്കും യാതൊരുവിധ ആശങ്കയും വേണ്ടെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സി.പി. ജോൺ. പദ്ധതി മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയ്ക്കുള്ള തിരിച്ചടവ് സംസ്ഥാന ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളെയോ ശമ്പളത്തെയോ ഇത് ഒട്ടും ബാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി കെഎസ്ആർടിസിയെയും ഒപ്പം സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെയും തകർക്കുമെന്ന രീതിയിൽ ഉയരുന്ന ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഈ പദ്ധതി സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ സംഘടനകളുമായി സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി സി.പി. ജോൺ അറിയിച്ചു.