തിരുവല്ല മുതൽ മഞ്ചേശ്വരം വരെ; ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്
കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ കേരളത്തിലെ ബിജെപിയുടെ വളർച്ച ഞെട്ടിക്കുന്നതെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. മൂന്ന് സീറ്റുകൾ നേടി നിയമസഭയിലേയ്ക്ക് വീണ്ടും എത്തിയ ബിജെപി മറ്റ് ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
മെയ് 4 ന് വോട്ടെണ്ണിയപ്പോൾ തിരുവല്ല, പാലക്കാട്, മലമ്പുഴ, ആറ്റിങ്ങൽ, കാസർഗോഡ്, മഞ്ചേശ്വരം എന്നീ സീറ്റുകളിൽ ബിജെപി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. തിരുവല്ലയിൽ, ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനൂപ് ആന്റണി 43,078 വോട്ടുകൾ നേടി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി, കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ (കെഇസി) അഭിഭാഷകനായ വർഗീസ് മാമ്മനോട് 10,146 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു. 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് മണ്ഡലത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം അദ്ദേഹം വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
2021 ൽ, ബിജെപി 16.25 ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി, ഇത്തവണ അത് 30.61 ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടി. പാലക്കാട്ട്, പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന തീപ്പൊരി നേതാവായ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ, വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ആദ്യ റൗണ്ടുകളിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം, യുഡിഎഫിന്റെ രമേശ് പിഷാരടിയോട് 13,147 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു. അവർക്ക് 49,052 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു, പിഷാരടിക്ക് 62,199 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു.
എന്നിരുന്നാലും, പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ 2024 ലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് അവർ ബിജെപിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം മെച്ചപ്പെടുത്തി. 2024 ൽ അവർക്ക് 28.80 ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതമുണ്ടായിരുന്നു, ഇത്തവണ പാർട്ടിക്ക് 33.33 ശതമാനം ലഭിച്ചതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഡാറ്റ പറയുന്നു. ആറ്റിങ്ങലിൽ, അഡ്വക്കേറ്റ് പി സുധീർ 45,788 വോട്ടുകൾ നേടി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി, വിജയിച്ച സിപിഐഎമ്മിന്റെ ഒഎസ് അംബികയേക്കാൾ 13,375 വോട്ടുകൾ പിന്നിലാണ്. 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 25.92 ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ബിജെപിയെ അപേക്ഷിച്ച് സുധീറും മണ്ഡലത്തിലെ ബിജെപിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
ഇത്തവണ മണ്ഡലത്തിൽ പോൾ ചെയ്ത വോട്ടുകളുടെ 30.54 ശതമാനം വോട്ടുകൾ ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചു. മലമ്പുഴ, കാസർകോട്, മഞ്ചേശ്വരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സി കൃഷ്ണകുമാർ, അശ്വിനി എംഎൽ, കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ യഥാക്രമം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. എന്നിരുന്നാലും, 2021 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണലിനെക്കുറിച്ചുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, യു ഡി എഫ് 102 സീറ്റുകൾ നേടി, സിപിഐ എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽഡിഎഫ് 35 സീറ്റുകൾ നേടി.